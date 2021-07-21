Франция проведет серию расследований по делу о просушке телефонов с использованием системы шпионажа Pegasus

Франция проведет серию расследований по делу о просушке телефонов с использованием израильской системы шпионажа Pegasus. Соответствующее поручение дал президент страны Эмманюэль Макрон.

Один из телефонных номеров Макрона, как пишет газета «Монд», был в составленном марокканскими спецслужбами списке целей для взлома с помощью программы Pegasus. Всего в нем было около тысячи номеров из Франции, некоторые принадлежат министрам и бывшему французскому премьеру. В Елисейском дворце подчеркивают, что необходимо установить подлинную картину, и сели факты подтвердятся, это будет очень серьезно. Правительство Марокко тем временем официально заявило о том, что расследование о слежке – это враждебная медийная кампания.

Власти королевства потребовали предоставить доказательства и предупредили о юридических последствиях для авторов. Согласно масштабному расследованию, проведенному ведущими мировыми СМИ совместно с правозащитными организациями, власти ряда государств и различные спецслужбы могли годами следить за правозащитниками, журналистами и политиками. Для этого использовалась шпионскую программу Пегасус, разработанную израильской фирмой NSO Group. В компании утверждают, что Опубликованные в ряде СМИ 50 тысяч номеров не является списком целей системы.

Также стало известно, что создатель мессенждера «Телеграм» и соцсети «Вконтакте» Павел Дуров также мог быть среди людей, за которыми велась слежка с помощью Pegasus