Памфилова назвала «безответственным» и «подленьким» иск партии «Яблоко» из-за отказа ЦИК от публичных трансляций УИКов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала «безответственным» и «подленьким» иск партии «Яблоко» из-за отказа ЦИКа от публичных трансляций с избирательных участков на осенних выборах. Она отметила, что только в Москве трансляция в течение трех дней обошлась бы в миллиард рублей. Эти деньги, по ее выражению, нужно потратить «для удовлетворения простого любопытства диванных наблюдателей».

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков отметил в интервью «Эху», что на реализацию трансляции Москва могла бы потратить деньги, запланированные на закупку украшений к новогодним праздникам.

Рыбаков напомнил, что на обеспечение трансляции во время голосования за поправки к конституции было потрачено 18 миллиардов рублей. Он добавил, что трансляция должна быть доступна для граждан.

Ранее интернет-издание «Открытые медиа» обнаружило на портале госзаказа план-график закупок Министерства цифрового развития, из которого следует, что видеонаблюдение на предстоящих выборах в Госдуму обойдется бюджету в 4 миллиарда рублей. Более половины этих средств пойдет на трансляцию с участков в интернете, остальное на хранение записей.