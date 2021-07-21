В России зафиксировано максимальное число разводов за семь лет

За первые пять месяцев года развелись более 250 тысяч пар. Это на 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит интернет-издание «МБХ медиа» со ссылкой на международную аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza.

Больше всего разводились жители Ингушетии, Дагестана и Карачаево-Черкесии. Меньше всего в Белгородской, Воронежской и Калининградской областях, а также в Хакасии и Ненецком автономном округе. Москва по динамике расторжения браков заняла пятнадцатое место — число желающих развестись увеличилось на 63%, превысив 20 тысяч пар.

При этом положительная разница между браками и разводами сократились с 31% до 6%.