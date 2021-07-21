В Псковский офис КПРФ пришли силовики с обыском

Они изымают листовки с информацией о кандидатах в областное собрание депутатов Александре Баеве и Дмитрии Михайлове. Об этом сообщает интернет-издание «МБХ Медиа» со ссылкой на секретаря Псковского городского комитета партии Сергея Богданова.

По его словам, полиция нагрянула после заседания областной избирательной комиссии, куда поступило заявление о том, что коммунисты раздают жителям Пскова листовки с незаконной агитацией.

Нарушением посчитали то, что в листовках не указано, что их купили на деньги с избирательного счета кандидата. В самой партии утверждают, что их напечатали задолго до старта выборной кампании, поэтому на них не распространяются правила агитации.

