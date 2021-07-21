Депутат-единоросс Селиверстов объяснил отказ ЦИК от трансляции на выборах большими затратами на борьбу с коронавирусом

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Виктор Селиверстов считает невозможным организовать трансляцию с избирательных участков во время трехдневных выборов из-за больших затрат на борьбу с коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас вообще в связи с ковидом большие траты идут на медицину. В Москве порядка 30 тысяч коек и создано еще 23 тысячи ковидных. Это создали практически вторую отрасль. И где денег-то набрать? Поэтому я думаю, что у Москвы нет такой возможности — сейчас каждую копейку считают», — пояснил депутат.

При этом В.Селиверстов подчеркнул, что он «за то, чтобы все было открыто и честно». «Ради бога — хоть трижды транслировать, только действительно это недешевое удовольствие», — заключил он.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала абсурдным иск партии «Яблоко» из-за отмены видеонаблюдения на выборах в Госдуму. По ее словам, на реализацию трансляции только в Москве пришлось бы потратить около миллиарда рублей.

Согласно решению ЦИК, теперь доступ к трансляции через служебный портал будут получать только партии, кандидаты, территориальные и участковые избирательные комиссии.