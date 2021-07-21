Жалоб от сбившей троих детей студентки Башкировой из СИЗО не поступало – член СПЧ Меркачева

Жалоб от сбившей троих детей 18-летней студентки Валерии Башкировой, которая находится в СИЗО N6 в Москве, не поступало. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист МК, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

«Она находится в камере на 22 человека. Там все ранее не осужденные. Это не рецидивистки, не уголовницы. Там девушки, которые совершили нетяжкие преступления, в основном кражи, наркотики. С ней нормально обращаются. У нее не было никаких жалоб ни на сотрудников, ни на сокамерниц», — рассказала она.

Как уточнила Е.Меркачева, психолог навещал Башкирову вчера и сегодня. «Она сама выразила желание сходить в храм, так что, думаю, ее выведут в храм, который располагается в здании самого СИЗО», — добавила член СПЧ.

Е.Меркачева также отметила, что правозащитники предложили Башкировой вести дневник. «Она сразу откликнулась, попросила блокнот и ручку, сотрудники обещали дать, потому что у нас при себе не было», — сообщила она.

С точки зрения Е.Меркачевой, Башкирову следовало оставить под домашним арестом. «Мое мнение – вполне могли бы избрать ей домашний арест, повесить браслет. Это тот случай, когда человек не будет совершать преступления, если он останется на свободе», — заключила она.

16 июля Башкирова за рулем Mazda на пешеходном переходе на западе Москвы наехала на семью с тремя малолетними детьми, один из которых был в коляске. Двое старших детей — четырех и пяти лет — позже скончались в больнице.