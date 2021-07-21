Власти Карелии объявили на всей территории региона режим чрезвычайной ситуации

До 20 июля режим ЧС действовал на территории нескольких районов, где ситуация была особенно тяжелой. На остальной территории было достаточно режима повышенной готовности, однако обстановка продолжала ухудшаться и Правительство объявило, что усиленные меры распространяется на всю Карелию и будет действовать до начала августа.

Глава субъекта Артур Парфенчиков пояснил на своей странице ВКонтакте, что это позволит без бюрократических проволочек реагировать на любые изменения в сводках МЧС, в частности оперативно выделять деньги.

Сейчас в республике выявлено 38 очагов возгорания. Жители поселка и одноименной железнодорожной станции Найстенъярви эвакуированы. Пожары тушат около 700 спасателей, еще 100 человек выделило Министерство обороны.

Пожары в Карелии начались в середине июля из-за аномальной температуры и сухих гроз.