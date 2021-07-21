Видеохостинг YouTube ограничил доступ к расследованию команды политика Алексея Навального о главе Ростуризма Зарине Догузовой. Ранее соратники оппозиционера нашли у нее социальную квартиру стоимостью 60 миллионов рублей.

При попытке открыть расследование на YouTube появляется сообщение, что видео заблокировано из-за нарушения авторских прав. Обращение же направила некая Надежда Стрелец. Интернет-издание «МБХ Медиа» предполагает, что речь может идти о блогере, у которой около 300 тысяч подписчиков. Ранее на ее канале вышло интервью с Зариной Догузовой. Вместе с тем сама Стрелец «МБХ Медиа» комментировать ситуацию отказалась.

Соратники Алексея Навального также пока не могут прояснить ситуацию. По словам Руслана Шаведдинова, сейчас команда оппозиционера разбирается в причинах блокировки.

Расследование вышло на YouTube почти две недели назад. В нем команда Навального рассказала, что глава Ростуризма получила социальную квартиру на Садовнической набережной как «одинокая девушка без детей». Рыночную стоимость жилья соратники оппозиционера оценили в 60 миллионов рублей.

Сама глава Ростуризма Зарина Догузова ни расследование, ни его блокировку не комментировала.