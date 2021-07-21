Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, перевели в психиатрическую больницу московского СИЗО

Об этом говорится на сайте газеты ОНК. Правозащитники отмечают, что это означает окончание судебной экспертизы по делу стрелка. Впрочем, в ОНК не исключают, что Галявиева ждут дополнительные обследования.

Ранее Общественная наблюдательная комиссия сообщила о том, что Галявиева признали невменяемым, однако следователи заявили, что экспертиза еще не завершена.

Бывший ученик казанской школы в мае устроил стрельбу в здании учебного заведения. Его жертвами стали девять человек.