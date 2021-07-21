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Эксклюзив Эха 16:00, 21 июля 2021

Член СПЧ Меркачева сообщила о существовании фан-клуба «казанского стрелка»

Журналист МК, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева сообщила о существовании фан-клуба «казанского стрелка». Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Огромное количество людей мне писали во всех соцсетях, спрашивали про него, просили фотографии, говорили, что образовали фан-клуб. Мне лично задавали вопросы, как ему перечислить деньги. Есть лицевой счет у заключенного, человек может положить туда денег с пометкой «такому-то заключенному», они интересовались, как это сделать правильно, интересовались, как ему можно передать разные вещи, продукты и так далее. Что ими движет, сложно сказать. Хорошо бы проанализировать эти обращения, хорошо бы понять, от кого они исходят, чем эти люди занимаются, потому что те, кто себя четко называет поклонником, фанатом, вдруг они что-то подобное могут совершить. <...> у каждого маньяка есть свой фан-клуб», — сказала она.
При этом Е.Меркачева подчеркнула, что правоохранительным органам необходимо заниматься профилактической работой в сфере преступлений среди молодежи.
«Нужно чтобы в правоохранительных органах создавались подразделения, которые бы занимались профилактикой преступлений. Чтобы те люди, которые сидят «Вконтакте» и находят, как они считают, малолетних преступников, чтобы они с ними работали, но не сажали ни в коей мере, не давали им даже штрафа. Чтобы они именно разбирались, почему они что-то запостили, почему вступили в какой-то фан-клуб», — сказал он.
Нападение на школу произошло в начале мая. Бывший ученик зашел в здание с ружьем и открыл огонь. У Ильназа Галявиева было разрешение на владение оружием, он законно купил ружье и боеприпасы.


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