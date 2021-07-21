Во время встречи с членом СПЧ Меркачевой «казанский стрелок» был в адекватном состоянии

Во время встречи с журналистом МК, членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Евой Меркачевой «казанский стрелок» был в адекватном состоянии. Об этом правозащитница сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Результаты этого обследования являются медицинской тайной. Заявить о том, что у него был такой результат [невменяемое состояние], мог либо он сам, либо его адвокаты и близкие, либо сам Следственный комитет, который инициировал всю эту экспертизу. Мне, например, «казанский стрелок» такого не заявлял и, даже если бы заявил, я бы у него попросила дать письменное разрешение на разглашение этой медицинской информации. Насколько я знаю, никому он этого не давал. Поэтому это странная информация, на мой взгляд. Когда я его видела в последний раз он был в психбольнице в Бутырке пару недель назад, когда его привезли из Казани на экспертизу. Он мне казался вполне адекватным человеком, на нас не бросался, не выражал странных мыслей, ничего подобного. Говорил, что хочет почитать Стивена Кинга, очень ему хотелось, чтобы ему предоставили самую разную литературу У него травмы были достаточно серьезные, он говорил, что у него не заживают некоторые части тела. Это связано с тем, что он совершал попытку суицида в казанском СИЗО, поднялся на лестницу и спрыгнул с нее головой вниз», — сказала она.

В СК утверждают, что психолого-психиатрическая экспертиза «казанского стрелка» Ильназа Галявиева еще не завершена. Так в ведомстве прокомментировали агентству РИА Новости информацию о том, что обвиняемого в убийстве девяти человек признали невменяемым. Об этом сообщила Общественная наблюдательная комиссия. Следователи настаивают, что экспертиза все еще продолжается.

Нападение на школу произошло в начале мая. Бывший ученик зашел в здание с ружьем и открыл огонь. У И.Галявиева было разрешение на владение оружием, он законно купил ружье и боеприпасы.