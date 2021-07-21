Арбитражный суд оставил в силе решение по иску компании «Роснефть» к телеканалу «Дождь»

Госкорпорация требовала удалить из новости слова, касавшиеся нефтяной компании «Восток Ойл». Ее называли одним из наиболее вероятных получателей денег из Фонда национального благосостояния. В Роснефти считают, что фраза порочит деловую репутацию.

При этом речь идет о новости, в которой пересказывается статья Bloomberg. Аналогичные иски компания подавала к самому агентству, а также к «Эху Москвы».