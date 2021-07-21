Суд в Краснодаре продлил арест бывшему руководителю «Открытой России» Андрею Пивоварову

Он останется под стражей по делу о нежелательной организации до 29 октября.

Пивоварова задержали в конце мая в аэропорту, когда он намеревался вылететь на отдых в Варшаву. После допроса и обыска его отвезли в Краснодар, так как уголовное дело было возбуждено местными следователями через два дня после того, как «Открытая Россия» объявила о ликвидации.

Поводом для преследования Пивоварова стала его публикация в Facebook — он репостнул сообщение проекта «Объединенные демократы» о регистрации кандидатов в муниципальных образованиях.

