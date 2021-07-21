Биржевые цены бензина Аи-92 и Аи-95 обновили исторические максимумы

Тонна горючего теперь стоит 57 тысяч рублей и почти 60 тысяч рублей соответственно. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. При этом стоимость бензина марки Аи-92 бьет рекорды уже третий день подряд.

В министерстве энергетики ранее объясняли подорожание общей инфляцией, колебанием оптовых цен, повышением сезонного спроса и заморозками.