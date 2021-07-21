В Казани прошел многотысячный крестный ход по поводу освещения воссозданного собора Казанской иконы Божьей Матери

По данным властей, в нем приняли участие семь тысяч человек. Впрочем, в сам храм пустили лишь триста – остальные наблюдали за службой на площади перед собором, где установили два экрана. На опубликованных снимках видно, что священники не использовали маски даже в помещении, перед собравшимися выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который назвал освящение собора важным событием.

Ранее в Екатеринбурге, вопреки запретам властей, прошел крестный ход с участием около трех тысяч человек. Полиция в итоге не вмешивалась.