Профсоюз «Таксист» опасается коллапса с 1 августа на рынке такси в Москве и области

Это связано с новой системой идентификации водителей, рассказал «Эху Москвы» председатель Координационного совета профсоюза Андрей Попков. «Система не до конца корректно работает, многие перевозчики не могут там зарегистрироваться и боятся, что с 1 августа начнут штрафовать и начнется коллапс. Кто-то не сможет работать из-за этого, будет не хватать автомобилей. Мы не против идентификации, но, если эта система не работает, то возникают вопросы. Вы сначала ее сделайте, обкатайте, а потом уже навязывайте всем. Нет ни одного подзаконного акта, что с этой системой можно работать, здесь тоже вопросы к департаменту траснспорта, чем регулируется это изобретение? Оно не регулируется ничем. Главный вопрос: что водитель будет зарабатывать, если сократят ему время до 8 часов? <...> Система не готова, нужно либо, чтобы они перенесли сроки запуска с 1 августа на осень, что они, конечно, не будут делать, либо чтобы не штрафовали за нарушения 2-3 месяца, потому что не все люди идентифицировались, не со всеми работает эта программа корректно», — сказал он. Проблемой является также отсутствие законодательных актов, регулирующих использование этой системы, добавил Попков.

Предполагается, что система заработает с августа и будет следить за тем, чтобы таксисты не перерабатывали, регулярно проходили медосмотр, оплачивали штрафы и оформляли все необходимые документы. Тех, кто не зарегистрируется в системе, планируется не допускать к работе в столичном регионе.