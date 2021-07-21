Российские таксисты предупредили власти о риске коллапса на рынке из-за новой системы для водителей

Предполагается, что она заработает с августа и будет следить за тем, чтобы таксисты не перерабатывали, регулярно проходили медосмотр, оплачивали штрафы и оформляли все необходимые документы. Тех, кто не зарегистрируется в системе, планируется не допускать к работе в столичном регионе.

В профсоюзе «Таксист» считают, что работа с новой системой потребует значительных вложений со стороны таксопарков и приведет к резкому снижению числа водителей, так как они не смогут выполнять поездки из-за сложностей регистрации. Профсоюз просит власть запустить систему в пилотном режиме.