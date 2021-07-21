В Кремле не увидели необходимости в наращивании объемов производства вакцин от коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о том, планируют ли власти помочь в этом разработчикам, или же допустить на рынок иностранные препараты. Официальный представитель главы государства заметил, что производители итак постоянно занимаются вопросами ускорения темпов.

В Москве за последние месяцы уже несколько раз приостанавливали вакцинацию препаратами КовиВак и ЭпиВакКорона. Сегодня в мэрии сказали, что последней хватит только для вторых инъекций.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», в июле очередная партия КовиВака закончилась всего за сутки, а в листы ожидания записались две тысячи человек.