Вашингтон и Берлин договорились о завершении строительства газопровода «Северный поток-2»

Судя по всему, Белый дом не будет вводить никаких санкций в отношении Германии и России. Как ожидается, об условиях сделки будет объявлено уже сегодня.

О том, что США и Германия достигли соглашения по Северному Потоку-2 и что сделка между сторонами позволит завершить проект и не будет включать новые санкции США в отношении Германии и России, сообщило агентство АР со ссылкой на помощников членов Конгресса. Против завершения строительства газопровода выступают Украина и Польша, и в рамках сделки США и Германия пойдут на уступки двум странам — о чем может быть объявлено уже сегодня. Как ожидается, Украина получит 50 миллионов долларов в виде кредитов на технологии зеленой энергии, гарантию возмещения платы за транзит газа, которую она потеряет из-за обхода трубопровода до 2024 года, а также обещание со стороны Германии и США, что санкции будут пересмотрены, если Россия использует газ в качестве политического оружия.

В понедельник Госдеп США сообщил, что высокопоставленный дипломат посетит на этой неделе Польшу и Украину, в частности, чтобы обсудить Северный поток — 2.

Как пишет издание «Политико», США попросили Украину не обсуждать потенциальные планы США и Германии с Конгрессом и поменьше их критиковать.

Киев уже заявил, что продолжит противостоять Северному потоку». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что комментировать сообщения американской прессы пока рано. При этом Песков подчеркнул, что Россия не использует свои энергоресурсы для оказания политического давления.

