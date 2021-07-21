Суд в Краснодарском крае продлил арест бывшему исполнительному директору Открытой России Андрею Пивоварову

Он будет находиться под стражей до 29 октября.

Пивоварова обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией. Дело слушают в закрытом режиме. Об этом суд попросило следствие. Рассмотрение началось с опозданием, так как судья был занят в другом процессе, который затянулся.

Поддержать Андрея Пивоварова приехали несколько десятков человек. Среди них можно было узнать политиков Марину Литвинович и Юлию Галямину, а также правозащитника Льва Пономарева. Всех запустить не смогли. Приставы ссылались на маленькие размеры зала. Поэтому пришедшие организовали петицию, в которой попросили перенести рассмотрение в зал побольше. Заявление удовлетворили, затем в зал пригласили адвокатов. А публика стала ждать Андрея Пивоварова, чтобы высказать ему поддержку. Но только позже выяснилось, что пока его ждали, заседание шло полным ходом — Пивоварова завели в зал через тайный ход. Поэтому, активисты начали скандировать: «Свободу Пивоварову», чтобы тот хоть как-то услышал об их поддержке.

Напомним, бывшего руководителя общественной организации Открытая Россия обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией. Ранее его в качестве своего кандидата в ГосДуму выдвинула Партия Яблоко.

Андрею Пивоварову грозит до четырех лет тюрьмы.

