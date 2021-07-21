Устроившего стрельбу в казанской гимназии Ильназа Галявиева, по данным общественников, признали невменяемым

В Следственном комитете говорят, что экспертиза еще не завершена.

Эксперты Научного Центра Социальной и Судебной Психиатрии им. В. П. Сербского считают, что 19-летний Ильназ Галявиев был невменяемым в момент совершения преступления, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию. В газете ОНК говорится, что в ближайшее время будут опубликованы подробности. Однако в Следственном комитете вскоре после публикации сообщения заявили, что комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза еще продолжается. В ведомстве не сказали, склоняются ли специалисты к версии о невменяемости Галявиева.

Напомним, что вскоре после нападения стало известно, что еще в прошлом году у него диагностировали заболевание головного мозга, но учете психиатра он не состоял. Сам Галявиев на допросах говорил, что осознал себя богом и всех ненавидит, а перед атакой на гимназию написал в телеграм-канале, что собирается убить огромное количество биомусора. Известно также, что находясь еще в казанском СИЗО Галявиев пытался совершить самоубийство.

Бывший ученик гимназии № 175 в Казани Галявиев устроил взрыв и стрельбу в образовательном учреждении 11 мая. Погибли 9 человек, в том числе 7 детей.