В Якутии более ста человек обратились за медицинской помощью из-за дыма от лесных пожаров

По данным МЧС, сейчас в республике действуют более 200 возгораний. Более ста населенных пунктов заволокло дымом. На этом фоне появились сообщения, что в Якутске собирают средства с бюджетников на тушение лесных пожаров.

Политтехнолог Илья Поймушкин рассказал, что в его распоряжении оказался указ главы одной из якутских больниц. «Вчера в Якутске начали распространять информацию по «Вотасаппу» фото приказа директора одной из клиник. Соответственно, я решил эту тему опубличить, потому что считаю это полнейшим безобразием и проявлением азиатчины в госуправлении. Суть указа состоит в том, что предлагается в добровольно-принудительном порядке скинуться по определенным тарифам на тушение пожаров в Якутии. Сначала республиканские власти полностью провалили тушение пожаров в республики, внимания на это глава республики не обращал, площади пожаров занижались и потом, когда скандал уже вышел на федеральный уровень, пришлось привлекать туда министерство обороны. Я считаю, что сбор денег таким образом с людей, с бюджетников, которые сейчас заняты ковидом, прививками, это форменное безобразие, такие факты должны быть достоянием общественности, чтобы глава республики навел на своей территории порядок», — сказал он.

Зам.гендиректора республиканской больницы Валентина Савина утверждает, что указ о вычете средств из зарплат медиков просто содержит некорректные формулировки, а все пожертвования носят добровольный характер.

Глава Якутии Айсен Николаев утверждает, что благодаря помощи федерального центра республике удается сдерживать натиск огня. По его словам, всему виной глобальное изменение климата.

На территории Якутии введен режим чрезвычайной ситуации. Сложная пожароопасная обстановка сохраняется в общей сложности в 10 российских регионах.