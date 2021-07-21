В Китае число жертв наводнений увеличилось до 25

По предварительным данным, которые приводит агентство «Синьхуа», еще семь человек числятся пропавшими без вести.

Большую часть провинции Хеннань в центральном Китае затопило после сильных дождей. За три дня в регионе выпала почти годовая норма осадков. По оценкам синоптиков, такое случается раз в тысячу лет.

Потоки воды затопили линию городской подземки. В социальных сетях опубликовали кадры из метро, где люди в вагоне поезда стоят по грудь в мутной воде. Пассажиров пришлось выводить по затопленным тоннелям.