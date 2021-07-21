В Москве задержали зам.главы Ставропольского ГИБДД в рамках уголовного дела его руководителя

Как рассказал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, сейчас Александра Ткаченко везут в Ессентуки, где будет решаться вопрос о его аресте.

Накануне стало известно о задержании руководителя регионального ГИБДД Алексея Сафонова и шести его подельников — их обвиняют в получении взятки организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники ГИБДД продавали дальнобойщикам пропуска, которые позволяли им работать с нарушениями.

Большой резонанс вызвали кадры, сделанные во время обыска в особняке у Сафонова. В числе прочего там обнаружили мебель и технику с золотой отделкой, а также позолоченный унитаз.