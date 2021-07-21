Глава Центризбиркома назвала «безответственным» и «подленьким» иск «Яблока», касающийся видеонаблюдения на выборах

Глава Центризбиркома назвала «безответственным» и «подленьким» иск партии «Яблоко», касающийся видеонаблюдения на выборах. В политической организации накануне обратились в Верховный суд из-за отмены общедоступных видеотрансляций.

В Telegram-канале ЦИК Элла Памфилова отметила, что только в Москве трансляция в течение трех дней обошлась бы в миллиард рублей. Эти деньги, по ее выражению, нужно потратить «для удовлетворения простого любопытства диванных наблюдателей».

Председатель комиссии также заметила, что в западных странах видеонаблюдение не применяется, так как многие расценивают это как вторжение в частную жизнь.