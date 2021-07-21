Следователи не нашли подтверждения пребывания людей в частной тюрьме, которую обнаружили в Ленинградской области

Ранее о доме с необычным подвалом и, возможно, крематорием рассказали журналисты.

Кому именно мог принадлежать бункер следователи до сих пор не установили, хотя впервые они узнали об этом доме три года назад. Представительница регионального СК Мария Добрынина подтвердила информацию, которую ранее публиковал портал Фонтанка.ру. Дом во Всеволожском районе Ленинградской области впервые попал в поле зрения силовиков после убийства криминального авторитета Бадри Шенгелия. По словам Добрыниной, следователи провели ряд экспертиз, но найти хоть какие-либо следы пребывания людей в подземной тюрьме они не смогли.

Напомним, что о необычной находке в минувший понедельник сообщил портал 47 ньюс. Под заброшенным зданием нашли помещения, которые выглядят как полноценная тюрьма, с пунктом охраны и камерами на двух человек. Также там находилась постройка, которая могла служить крематорием. Среди бывших владельцев здания был бывший начальник оперчасти одного из петербургских СИЗО, а также судимый за похищение людей горожанин.

Добавим, что вход в частную тюрьму в Ленинградской области засыпали уже через несколько часов после выхода материала о ней. Сделано это было по поручению Следственного комитета.