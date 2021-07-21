В столичном ОНК сообщили, что Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, признали невменяемым

По данным Общественной наблюдательной комиссии, научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского постановил, что в момент совершения преступления Галявиев был невменяемым. Однако в Следственном Комитете утверждают, что экспертиза еще не завершена, поэтому делать выводы о психическом состоянии арестованного пока рано.

Подтвердить эту информацию интернет-изданию «Подъем» отказался и адвокат Галявиева. По словам Алексея Васильева, сейчас может сложиться ситуация, когда любая информация будет искажаться и обрастать новыми несуществующими фактами.



Ранее Галявиева доставили в Москву для прохождения психиатрической экспертизы. До этого он находился в казанском СИЗО, где пытался совершить самоубийство. Однако довести задуманное до конца ему не удалось. Медики диагностировали у арестованного ушибы мягких тканей, отек и подкожную гематому.

Крупнейшее в России за последние годы массовое убийство произошло в Казани в мае этого года. Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в местной школе. В результате 7 учеников и двое учителей погибли. Еще более 20 человек серьезно пострадали.

Если Ильназа Галявиева не признают невменяемым, ему грозит пожизненное лишение свободы.