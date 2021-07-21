В Кремле не располагают деталями переговоров Германии и США по Северному потоку-2. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы знаем, что тема «Северного потока» стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ а Вашингтоне. Мы знаем о том, что были достигнуто определенное понимание между Берлином и Вашингтоном, а в остальном деталями мы пока не располагаем», — сказал он.

США и Германия, по данным американской прессы, достигли соглашения по строительству газопровода «Северный поток-2». На данный момент, по данным источников газеты The Wall Street Journal, предполагается, что США пересмотрят свою позицию по борьбе с «Северным потоком» в сторону смягчения. Германия же, как утверждается, возьмет на себя обязательство помогать Украине, которая выступает против запуска газопровода, в сфере энергетики и дипломатии.

Накануне в Госдепартаменте признали, что ограничительные меры не позволили предотвратить строительство газопровода, хотя и отметили, что Вашингтон продолжает выступать против завершения проекта. На прошлой неделе лидеры Германии и США уже проводили переговоры по газопроводу «Северный поток – 2», однако тогда соглашения достичь не удалось. Готовность проекта на данный момент составляет 98 процентов.