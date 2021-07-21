Как сообщает министерство обороны страны, они использовали зенитно-ракетный комплекс «Бук». С помощью этого комплекса было отработано отражение авиационного удара условного противника.
Оборонное ведомство Украины опубликовало на своей странице в Facebook видео тренировки.
Вооруженные силы Украины провели тренировку на границе с Крымом
Как сообщает министерство обороны страны, они использовали зенитно-ракетный комплекс «Бук». С помощью этого комплекса было отработано отражение авиационного удара условного противника.