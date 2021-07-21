В США хакера из России Петра Левашова приговорили почти к 3 годам лишения свободы — этот срок он уже отбыл, ожидая судебного разбирательства и приговора.

Петр Левашов избежал длительного заключения. По делу о киберпреступлениях американский суд назначил ему 33 месяца лишения свободы, примерно столько хакер находился под стражей. Теперь Левашов выйдет на свободу, но еще в течение трех лет он будет находиться под надзором — за его компьютерной деятельностью будет вестись наблюдение. Ему также должны назначить штраф. Обвинение просило приговорить Левашова к 12 годам заключения, но суд посчитал, что оценки нанесенного россиянином ущерба преувеличены. Пока хакера не освободили, рассказал агентству ТАСС адвокат Вадим Гозман. Защитник выразил надежду, что уже скоро Левашов сможет воссоединиться с семьей. Вернется ли тот в Россию, адвокат не знает, но суд ему это разрешил.

Напомню, что Левашов, как утверждает американский Минюст, многие годы управлял сетями ботов, которые позволяли ему собирать персональную информацию с зараженных компьютеров, рассылать спам и распространять вирусы, используемые для мошенничества.

Левашова называют «русским королем спама». В суде он вину признал.