На Олимпиаде в Токио от соревнований отстранили уже вторую спортсменку – это голландская скейтбордистка Кенди Джейкобс. Она сдала положительный тест на коронавирус. Ранее по этой же причине отстранили участницу сборной Чили по тхеквондо.
2021-07-21T12:33:25+03:00
2021-07-21T12:50:57+03:00
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12:33, 21 июля 2021
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