На Олимпиаде в Токио от соревнований отстранили уже вторую спортсменку – это голландская скейтбордистка Кенди Джейкобс. Она сдала положительный тест на коронавирус. Ранее по этой же причине отстранили участницу сборной Чили по тхеквондо.