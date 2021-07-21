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12:33, 21 июля 2021

На Олимпиаде в Токио от соревнований отстранили уже вторую спортсменку

На Олимпиаде в Токио от соревнований отстранили уже вторую спортсменку – это голландская скейтбордистка Кенди Джейкобс. Она сдала положительный тест на коронавирус. Ранее по этой же причине отстранили участницу сборной Чили по тхеквондо.


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