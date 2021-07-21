Песков: Ситуация в Афганистане является предметом обеспокоенности России

В Кремле сообщили, что ситуация в Афганистане является предметом обеспокоенности России. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Ситуация в Афганистане крайне тревожная. Ситуация в Афганистане является предметом нашей обеспокоенности, и мы совместно с нашими партнерами по ОДКБ, совместно со странами, граничащими с Афганистаном, находимся в постоянном контакте, кончено, отслеживаем то, как эта ситуация развивается. Пока оттуда приходят только тревожные новости», — сказал он.

Д.Песков не стал комментировать отношение президента Владимира Путина к «Талибану»*.

«Я, наверное, оставлю без ответа этот вопрос», — сказал он.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России