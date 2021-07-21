Адвокат: Следствие предвзято расследует новое дело в отношении Белых о превышении должностных полномочий

Следствие выборочно и предвзято расследует новое дело в отношении экс-губернатора Кировской области Белых о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат губернатора Кировской области Никиты Белых Андрей Грохотов.

«Обвинение нам до конца непонятно, поскольку, если говорить о тех же квартирах, изначально возбуждение уголовного дела было связано с таким мотивом, что ущерб причинен именно тем, что квартиры выбыли из распоряжения акционерного общества «КРИК». Но, как известно широко, в июне этого года эти квартиры были безвозмездно переданы в бюджет области. Область не потратила ни копейки на приобретение этих квартир. Соответственно ущерба нет, хотя состав 286 статья УК ФР он в принципе невозможен без каких-то наступивших тяжких последствий. Мы не понимаем, где здесь, собственно, ущерб главное требование к следствию – это всесторонне разобраться в ситуации. На сегодняшний день четко предвзятое отношение, мы видим выбранный период, четко выбранные данные, которые отдаются на экспертизу и не дают общей картины», — сказал он. Адвокат отметил, что Никита Белых не обладал должностными полномочиями на момент событий, легших в основу его обвинения.

«2011-2015 год Никита Белых губернатор Кировской области на уровне правительства принимается решение использовать Акционерное общество КРИК, которое является стопроцентной дочкой правительства [Кировской области] и полностью им управляется. Было принято решение о выделении 488 миллионов упомянутому акционерному обществу для того, чтобы оно приобрело, построило жилье для проживания бюджетников, обеспечения муниципалитетов кадрами: врачи, учителя и так далее. Программа «Служебное жилье» принималась коллегиальными органами: правительство, департаменты, рабочие совещания, обсуждение с общественностью, это была открытая, публичная повестка. В 2016 году Никита Белых был задержан, ему было неизвестно, что там [в рамках программы] происходит, какие решения принимаются, до этого все работало стабильно. В 2020 году в апреле происходит скандальная ситуация: из этих квартир, принадлежащих акционерному обществу «КРИК», стали выселяться бюджетники на улицу. Как выяснилось, это все уже последствия банкротных процедур, конкурсных торгов, в 2018 акционерно общество официально признано судом банкротом. В 2020 году возникло это уголовное дело, Никита Белых был выбран в качестве ответственного лица за то, что происходит в 2020 году, несмотря на то, что уже пять лет он не являлся лицом с какими-либо должностными полномочиями», — заключил он.

В начале июля Никита Белых стал фигурантом нового уголовного дела о превышении должностных полномочий. Обвинение связано с обстоятельствами деятельности акционерного общества «КРИК», которое принадлежит Кировской области с 2003 года. Эти обстоятельства были предметом расследования, ранее возбужденного уголовного дела, новое дело в отношении Н.Белых выделено из старого дела.



Бывший губернатор Кировской области отбывает наказание по делу о коррупции. Никита Белых свою вину отрицал. Уже этой осенью, по словам его защитника, Н.Белых мог претендовать на условно-досрочное освобождение.