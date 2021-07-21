Ракета-носитель Протон стартует с космодрома Байконур, с тем чтобы вывести на орбиту модуль Наука

Протону понадобится менее 10 минут, чтобы выполнить задачу. После отстыковки модуль Наука с помощью своих двигателей начнет сближение с Международной космической станции, к которой пришвартуется спустя 8 суток. В то же самое время экипаж станции начнет отделение модуля Пирс, который и заменит Наука, тогда как Пирс будет затоплен в водах Тихого океана. Новый модуль значительно расширит научные возможности станции и сделает пребывание на борту более комфортным. МКС получит еще одну каюту для члена экипажа, а также дополнительный туалет. Кроме того, французский манипулятор позволит выполнять некоторые работы, не покидая станции. Наука оснащена 16 рабочими местами для работ в открытом космосе и 14 на борту МКС. После стыковки Роскосмос намерен провести 13 экспериментов в области биологии, медицины, материаловедения и других сферах.

Расчетное время работы станции на орбите – 15 лет.