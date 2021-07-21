РБК: Москва побила исторический рекорд по числу ипотечных договоров

Москва побила исторический рекорд по числу ипотечных договоров – пишет газета РБК ссылаясь на данные Росреестра. За первые шесть месяцев этого года в столице оформлено более 60 тысяч соглашений.

Отметим, что в июне сообщалось о росте спроса на вторичное жилье Москвы в полтора раза.

