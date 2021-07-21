Напавший на школу в Казани Ильназ Галявиев был невменяемым в момент преступления, — сообщает Общественная наблюдательная комиссия Москвы, ссылаясь на экспертизу, которую проводили в Институте имени Сербского. В ближайшее время должны быть представлены подробности.

Напомним, Галявиев убил девять человек. Ему грозило пожизненное лишение свободы.

UPD 12:35: В СК заявили РИА Новости, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Галявиева, устроившего массовое убийство в Казани, еще не завершена.