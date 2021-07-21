Власти Крыма не исключили досрочное прекращение туристического сезона из-за эпидемии коронавируса

По их оценке, ситуация сейчас «на грани» такого решения.

На данный момент планов по перекрытию туристического потока в Крым нет, сказал глава республики Сергей Аксенов. При этом он подчеркнул, что общество разделилось пополам: одна часть считает, что необходимо ужесточать ограничения, другая – что надо пытаться продолжать работать. Аксенов считает, что необходимо искать компромиссы, однако в случае, если ситуация с коронавирусом станет критической, закрытие туристического сезона будет неизбежным. При этом какая именно отметка приведет к такому шагу, власти не уточняют.

Еще три недели назад в Крыму, по официальным данным, фиксировали не более 300 случаев заражения ковидом в день, однако на этой неделе суточный прирост перевалил за 400 заболевших. По этому показателю регион находится на 9 месте среди всех субъектов России.

Ранее ограничения для туристов ввели в Краснодарском крае: с 1 августа для посещения отелей там нужно предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест при противопоказаниях к прививке.