Жириновский: ЛДПР не подписывала соглашения с «Единой Россией» о честных выборах

ЛДПР не подписывала соглашения с «Единой Россией» о честных выборах. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Мы ни с кем никогда никаких соглашений не подписывали, к нам никто не обращался», — сказал он.

В.Жириновский при этом подчеркнул необходимость присутствия наблюдателей и наличия видеонаблюдения на выборах.

«Конечно, нежелательно убирать камеры, мы в свое время дали деньги на электронные урны, прошло 10 лет только треть электронных урн. Нам необязательны камеры наблюдения, ведь ночью у камеры наблюдения мы не будем с вами сидеть и не в каждую комнату поставишь камеру, а вот электронная урна – тут же результат. Там, где были электронные урны за ЛДПР в два раза больше голосов получается, чем обычные урны, мы за это выступали и деньги выделили. Надо было, чтобы было любое видеонаблюдение и любые наблюдатели», — заключил он.

Ранее Центризбирком сообщил, что трансляцию с избирательных участков в интернете не покажут всем избирателям. Это объяснили нехваткой средств на ее проведение.