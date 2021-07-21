Жириновский исключил возможность, что его преемником в ЛДПР может стать Игорь Лебедев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский исключил возможность, что его преемником в ЛДПР станет Игорь Лебедев. Об этом политик сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Когда он был с нами вы говорили: «Вот, он за собой тащит сына, это сын Жириновского». Вы издевались над нами, сейчас он решил заняться своим отдельным делом, чтобы больше его не упрекали, что он чей-то сын. Здесь [по поводу решения Игоря Лебедева не выдвигаться на выборы] у нас общее согласие, это его решение, никаких отрицательных моментов нет. У нас постоянное обновление, у нас во фракции треть, а то и половина, новые депутаты. Абсолютно исключено [преемничество Игоря Лебедева Жириновскому в партии], постоянные ошибки. У нас нет преемника, будет съезд когда-нибудь и, если делегаты все решат, что пора, чтобы во главе партии стал новый человек, тогда он появится», — сказал он.