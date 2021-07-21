Жириновский: «Яблоко» будет в ближайшие годы включено в перечень нежелательных организаций и запрещено

По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, партия «Яблоко» будет в ближайшие годы включена в перечень нежелательных организаций и запрещена. Об этом политик сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

««Яблоко» будет в ближайшие годы включено в перечень нежелательный организаций и будет запрещено за позицию по Крыму, по Донбассу и по пандемии. Это враждебная организация в нашей стране, она закончит также плохо. Гриша [Григорий Явлинский] делает последнее желание остаться на поверхности чуть дольше. Если он будет критиковать Навального, момент уничтожения «Яблока» будет дольше. Если он снова попытается с кем-то объединиться или выкидывать какие-то лозунги дурацкие, то он в ближайшие 5 лет будет уничтожен», — сказал он.

Жириновский отметил, что по итогам предстоящих выборах в Госдуме окажутся четыре партии.

«В парламенте будет четыре партии. «Единая Россия», к сожалению, 303 голоса, ЛДПР – 70 или 60, коммунисты – 50 и остаток, 20-25 депутатов, у «Справедливой России» — все, ни одна другая партия не попадет», — заключил он.