В Нижнем Новгороде дворник обнаружил на помойке часть переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла», сообщает газета Комсомольская правда, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Мужчина нашел подозрительный предмет и вызвал экстренные службы. Эксперты пришли к выводу, что опасности для окружающих этот предмет не представлял. Между тем, сотрудники силовых структур выясняют, как часть ПЗРК попала в мусорный контейнер.