Совместная вторая Международная конференция ВОЗ и ВТО по вопросам доступности вакцин от коронавируса состоится сегодня

В мире наблюдается дисбаланс при производстве и распределении препаратов от опасного вируса, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения. В связи с этим, многие люди просто лишаются возможности получить иммунитет к вирусу. Вместе с тем создаются предпосылки для формирования и распространения новых более опасных штаммов коронавируса.

Чтобы переломить эту тенденцию, главы ВТО и ВОЗ уверены, что необходимо выделить дополнительные средства для стран с низким и средним уровнем доходов.

Ранее Международный валютный фонд, Группа Всемирного банка, ВОЗ и ВТО призвали мировое сообщество вложить 50 миллиардов долларов в борьбу с пандемией.

Важность равного доступа к вакцинации отмечал и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Он также выказывал уверенность в необходимости создания общемирового плана иммунизации населения.



По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире от опасной инфекции уже привились почти 3,5 миллиарда человек.