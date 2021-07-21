Продюсер Харви Вайнштейн экстрадирован из Нью-Йорка в Лос-Анджелес

В Калифорнии его ожидает новый судебный процесс по обвинению в сексуальных домогательствах.

Обвинения, выдвинутые против еще несколько лет назад самого могущественного голливудского продюсера Харви Вайнштейна в округе Лос-Анджелес включают четыре пункта насильственного изнасилования, четыре пункта насильственного орального совокупления, два пункта сексуальных побоях с применением сдерживания и один пункт обвинения в сексуальном проникновении с применением силы. Предполагаемые нападения на шестерых женщин произошли в период с 2004 по 2013 год. Все обвинения, выдвинутые против него в Лос-Анджелеса, Харви Вайнштейн отрицает — так же как и все эпизоды сексуальных нападения и изнасилования, по которым его признал виновным суд Нью-Йорка. Адвокаты Вайнштейна назвали наказание в 23 года тюрьмы для 69-летнего продюсера де-факто пожизненным заключением, учитывая его возраст и ухудшающееся состоянии здоровья — до экстрадиции в Калифорнию Вайнштейн содержался в тюрьме максимально строгого режима в штате Нью-Йорк, где переболел коронавирусом и начал терять зрение.

Судебное разбирательство в отношении Вайшнтейна должно начаться в Калифорнии не позднее ноября.

