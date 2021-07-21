Столичные власти объявили, что новой партии вакцины «ЭпиВакКорона» хватит только на тех, кто привился первой дозой

Самого препарата не было в Москве почти месяц.

Вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» остается недоступной для большинства москвичей. Как рассказали в департаменте здравоохранения, ей не будут прививать тех, кто только собирается пройти курс вакцинации от коронавируса. При этом в мэрии утверждают, что дефицита «ЭпиВакКороны» среди тех, кто ожидает вторую дозу, не будет. Правда, сколько таких москвичей, не уточняется.

Ранее на официальных страницах вакцины в соцсетях появилось сообщение о поставках новых партий в российские регионы. Речь шла о 720 тысячах доз, из которых чуть более 40 тысяч должно поступить в Москву, которые распределят по пунктам вакцинации. Сам препарат закончился еще 1 июля, как и другая вакцина «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова. Ее вновь завозили 10 июля, однако в тот же день она снова закончилась. В тот день поступали сообщения о больших очередях желающих привиться «КовиВаком», несмотря на жару.

По данным столичных властей, всего в Москве первым компонентом какой-либо из вакцин привились более 4 млн человек.