Глава ВОЗ считает, что мир не справляется с пандемией коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус считает, что мир не справляется с пандемией коронавируса. Поэтому странам необходимо активнее объединять свои усилия. Тедрос Гебрейесус выступил на сессии Международного олимпийского комитета в Токио.