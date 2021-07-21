Глава ВОЗ считает, что мир не справляется с пандемией коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус считает, что мир не справляется с пандемией коронавируса. Поэтому странам необходимо активнее объединять свои усилия. Тедрос Гебрейесус выступил на сессии Международного олимпийского комитета в Токио.
2021-07-21T11:03:12+03:00
2021-07-21T11:17:56+03:00
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11:03, 21 июля 2021
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