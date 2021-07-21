Великобритания может возобновить военные учения, которые не проводила со времен «холодной войны»

Как пишет местная пресса, это связано с действиями России.

Военно-воздушные силы страны будут учится использовать небольшие гражданские аэродромы, такие как Тиссайд, Саутенд и Ливепрпуль, а также автотрассы для своих самолетов. Об этом заявил командующий ВВС страны Майк Уигстон после встречи с американскими коллегами из Тихоокеанского флота США, проходившей а базе в Перл-Харборе. Дейли телеграф пишет о том, что в Британии опасаются повторение японского налета 1941 года на этот объект, который стоил американцам двухсот самолетов. Россия в случае размещения в Калининградской области новых крылатых ракет получит техническую возможность атаковать ВВС страны. Исходя из этой угрозы, британцы собираются провести учения, чтобы уметь рассредоточить свои силы, не позволяя накрыть их сразу в одном месте. «Это звучит в духе холодой войны, — сказал Уигстон, — но мы вынуждены вспоминать как действовать в таких условиях».

К подобной тактике Британия не прибегала в течение последних 30 лет.