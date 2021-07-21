Траты россиян на подготовку детей к школе выросли за год на 13% и составляют сейчас около 13 тысяч рублей, — сообщает ТАСС, ссылаясь на последние исследования. Эксперты учитывали канцтовары, школьную одежду, обувь, рюкзаки. Они отмечают, что в ближайшие недели ситуация может немного измениться, поскольку пока речь идет о родителях, которые совершают покупки заранее.

