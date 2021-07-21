В восьми зданиях никаких бомб не обнаружили и они приступили к обычной работе. Сообщения о минировании в России участились с конца 2019 года. В Москве очередная волна была последний раз в мае – тогда в основном проверяли метро, вокзалы и аэропорты.
В Москве проверяется сообщение о якобы заложенных устройствах в 15 судах
В восьми зданиях никаких бомб не обнаружили и они приступили к обычной работе. Сообщения о минировании в России участились с конца 2019 года. В Москве очередная волна была последний раз в мае – тогда в основном проверяли метро, вокзалы и аэропорты.