Чилийская спортсменка, заразившаяся коронавирусом, не может выступить на Олимпиаде в Токио

Фернанда Агирре представляет сборную Чили по тхэквондо. 21-летняя спортсменка сдала два положительных ПЦР-теста и теперь вынуждена будет отправиться на десятидневный карантин, который приходится как раз на период соревнований по тхэквондло, которые начинаются уже в субботу. Ей придется их пропустить. Это подтвердили в национальном олимпийском комитете Чили. РИА сообщает о том, что коронавирус обнаружен у восьми спортсменов, в том числе у двоих иностранцев. Их пол и гражданство не раскрывается. Кроме того, среди инфицированных – тренер сборной Чехии по пляжному волейболу, где ранее заболел спортсмен. Чещский дуэт выступает в группе с россиянами Олегом Стояновским и Вячеслав Красильниковым и пока неизвестно, состоится ли матч.

Олимпийские Игры начинаются 23 июля. В этот день состоится церемония Открытия. Однако в оргкомитете не исключают возможности отмены игр, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.