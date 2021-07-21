В США россиянин, признавший себя виновным в компьютерном мошенничестве, приговорен к уже отбытому тюремному сроку

В США россиянин Петр Левашов, признавший себя виновным в компьютерном мошенничестве, приговорен к уже отбытому тюремному сроку. Это означает, что он вскоре может быть освобожден. При принятии решения судья учел то, что россиянин в течение продолжительного времени, более 30 месяцев, находился вдали от дома и семьи.

Адвокат во время судебного заседания сказал, что Петр Левашов никогда не сможет выплатить 3 с половиной миллиона долларов в качестве нанесенного ущерба. Судья постановил, что этот вопрос будет решен позже, после выяснения финансового положения россиянина.